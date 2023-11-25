كين يواصل هز الشباك وينصر بايرن ميونيخ على كولن.. وموقف لم يحدث من 13 عاما

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

هاري كين

حقق بايرن ميونيخ الفوز السادس له تواليا وارتقى لصدارة ترتيب الدوري الألماني بالانتصار على كولن بهدف دون رد لحساب الجولة 12.

سجل هدف اللقاء الوحيد: هاري كين.

وجاء الهدف في الدقيقة 20 من عمر اللقاء بعد متابعة لتسديدة شتتها المدافع من على خط المرمى من ليروي ساني، وأسكنها الدولي الإنجليزي في الشباك.

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ويواصل الهداف الدولي الإنجليزي هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي مع البافاري في جميع المسابقات.

وأصبح كين أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 18 هدفا في أول 12 جولة.

وبات أول إنجليزي يسجل 18 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني متفوقا على جادون سانشو صاحب الـ 17 هدفا في موسم 2019-2020.

وفضل توماس توخيل المدير الفني عدم إجراء أي تغيير على فريقه طيلة 90 دقيقة.

ولأول مرة لا يجُري البافاري أي تغيير في مباراة منذ ديسمبر 2010 عندما فاز على سانت باولي بنتيجة 3-0 تحت قيادة لويس فان جال.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ لـ 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الذي سيحل ضيفا مع فيردر بريمن.

وواصل كولن تذيل جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

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