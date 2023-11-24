مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0) (0) مازيمبي.. بداية اللقاء
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 17:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويتواجد بيراميدز في مجموعة بيراميدز كل من أيضا: صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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