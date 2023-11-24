مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0) (0) مازيمبي.. بداية اللقاء

مؤتمر ربيعة: لا توجد ثقة زائدة للاعبين.. وسنتعامل بكل جدية للفوز على ميدياما

تشكيل بيراميدز – رمضان والسعيد وماييلي يقودون الهجوم ضد مازيمبي

مؤتمر كولر: علينا التحلي بالذكاء ضد ميدياما.. والحصول على المعلومات صعبا في إفريقيا

مدرب أبو سليم: الزمالك لن يتأثر بغياب الثلاثي.. ولا أتوقع دعم ليبي كبير لنا

مواعيد مباريات اليوم 24-11-2023 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ومازيمبي النصر واتحاد جدة وسان جيرمان

مران الأهلي – انتظام الدوليين استعدادا للقاء ميدياما في أبطال إفريقيا

مؤتمر السعيد: يجب أن نلعب على صدارة مجموعتنا في إفريقيا.. نريد بداية مثالية ضد مازيمبي

مؤتمر باتشيكو: نعاني من غيابات مؤثرة ضد مازيمبي.. ولكن المجموعة تعطيني أملا في الفوز بأبطال إفريقيا