مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (0) (0) مازيمبي.. بداية اللقاء

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد بيراميدز في مجموعة بيراميدز كل من أيضا: صنداونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هـنـــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

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