بسبب دعمه لـ فلسطين.. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على يوسف عطال

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 13:46

كتب : FilGoal

يوسف عطال - منتخب الجزائر

ألقت قوات الشرطة الفرنسية على يوسف عطال لاعب فريق نيس بعد عودته من فترة التوقف الدولي رفقة الجزائر.

وأعلنت شبكة "RMC" القبض على الظهير الأيمن بسبب تحريضه على الكراهية والعنصرية بسبب دعمه لفلسطين.

وكان نادي نيس أعلن في وقت سابق في بيان له إيقاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد إعلان عطال دعمه لفلسطين عبر حسابه الشخصي ضد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الماضية.

وجاء بيان نادي نيس كالآتي:

"بعد عودته من معسكر منتخب الجزائر الذي بدأ 9 أكتوبر، عقد مسؤولوا نيس جلسة مع يوسف عطال".

"اعترف اللاعب بخطأ مقطع الفيديو الذي نشره وأنه أزاله بسرعة واعتذر عن المكتوب، وذلك نظرا لخطورة المنشور".

"واتخذ نادي نيس على الفور أول عقوبة تأديبية بإيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر".

"نود أن نؤكد على سمعة ووحدة نيس تأتي من سلوك جميع الموظفين في النادي والتي يجب أن تكون وفقا لقيم المؤسسة كما في رسالتنا يوم الجمعة الماضي إذ أكد نيس التزامه الراسخ بالسلام".

وكان كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس الفرنسية، قد هدد اللاعب الجزائري يوسف عطال بالرحيل من النادي إن لم يعتذر.

كما ظهر عطال رفقة منتخب الجزائر بـ "وشاح فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشبت الأزمة بعد نشر عطال لدعاء لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة ضد قوات الاحتلال بوصف "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

ويأتي ذلك بعد دعوات الجالية اليهودية في نيس لطرد اللاعب من النادي بسبب منشوره الذي وصفوه بالدعوة إلى الكراهية.

وأوضحت الجالية اليهودية أنه بالرغم من عدم الوصول إلى ترجمة دقيقة ولكنه خطابا يحض على الكراهية.

يوسف عطال نيس فرنسا الدوري الفرنسي الدزائر
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