كرة سلة - الاتحاد السكندري (0)-(0) الأهلي.. موقعة حسم نصف نهائي دوري المرتبط

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 20:03

كتب : FilGoal

مرتبط الأهلي ضد الاتحاد - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري المرتبط.

فاز الأهلي بمباراتي المرتبط، ولكن هذا لا يكفي للتأهل، فقد فاز الاتحاد بمباراة الكبار الأولى.. بكلمات أخرى ودون حسابات معقدة: الفائز الليلة هو المتأهل إلى نهائي دوري المرتبط.

أما بخصوص التفاصيل، فقد فاز مرتبط الأهلي تحت 18 عاما بنتيجة 79-56 ذهابا، ثم 63-57 إيابا.

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بينما فاز فريق رجال الاتحاد على الأهلي بنتيجة 75-61.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة بالفائز من سموحة في النهائي.

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بداية المباراة بعد قليل

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