شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 02:56

كتب : FilGoal

ميسي يصطحب لاعبي الأرجنتين لخارج الملعب بسبب أحداث المدرجات

لم يبدأ كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين في موعده، والسبب شجار طاحن في المدرجات بين جماهير الفريقين، أخر الانطلاقة نصف ساعة.

بدأ البث بأجواء رائعة، وصلت لرفع جماهير البرازيل لافتات تشيد فيها وتبارك لـ ليونيل ميسي كأس العالم.

وقبل صافرة البداية، سرعان ما نشب شجار طاحن في المدرجات، وبذهاب الكاميرا إلى المدرجاتن وجدنا جماهير الأرجنتين تجلس في مدرج، تحيطه جماهير البرازيل من الأعلى والأسفل.

أخبار متعلقة:
مباشر كلاسيكو الأرض – البرازيل (0)-(0) الأرجنتين.. بداية المباراة الرقصة الأخيرة.. ميسي يواجه رونالدو مجددا في كأس موسم الرياض إندريك: سأستمتع بالتواجد مع ميسي بنفس الملعب ولكن معجب أكثر برونالدو ميسي: على لاعبي أوروجواي تعلم الاحترام من كبارهم

هنا اتخذ لاعبو المنتخبين قرارا بالذهاب سويا إلى المدرج الذي يشهد الشجار العنيف، محاولين تهدئة الأوضاع.

وبعد عدة دقائق، فشل فيها الكل بمن فيهم الأمن تهدئة الأوضاع، اصحطحب ليونيل ميسي لاعبي الأرجنتين إلى خارج الملعب، متجهين إلى غرفة خلع الملابس.

هنا استمر لاعبو البرازيل في أرض الملعب رفقة الحكام، فيما تشاور رئيسا الاتحادين حول مصير اللقاء، قبل أن يبدأ الأمن مهمة الفصل الكبرى بين الجماهير.

وبعد ربع ساعة، عاد لاعبو الأرجنتين إلى أرض الملعب، قبل أن يبدأ اللقاء في الثالثة صباحا، أي بعد نصف ساعة من موعده المحدد.

ويلعب البرازيل مع الأرجنتين حاليا في البرازيل، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

كلاسيكو الأرض البرازيل الأرجنتين
نرشح لكم
مباشر كلاسيكو الأرض – البرازيل (0)-(0) الأرجنتين.. بداية المباراة إنتر ميامي ينفي في بيان رسمي مشاركته بكأس موسم الرياض مالي تسحق المكسيك بخماسية وتتأهل لربع نهائي كأس العالم للناشئين الإعلان عن الملعب المستضيف لنهائي كوبا أمريكا 2024 إندريك: سأستمتع بالتواجد مع ميسي بنفس الملعب ولكن معجب أكثر برونالدو تقرير أرجنتيني: بعد بطل الإكوادور.. أوسوريو مرشح لتدريب راسينج كلوب حسام الزناتي يعلن عبر في الجول توليه منصبا في شيكاغو فاير ولوجانو تقرير: أوسوريو مرشح لتدريب إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري
أخر الأخبار
شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين 7 دقيقة | أمريكا
مباشر كلاسيكو الأرض – البرازيل (0)-(0) الأرجنتين.. بداية المباراة 25 دقيقة | أمريكا
تعرف على كل المتأهلين إلى يورو 2024.. ومن يخوض الملحق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - عبد الباقي جمال مدربا لـ لافيينا خلفا لأحمد عيد 2 ساعة | القسم الثاني
إنتر ميامي ينفي في بيان رسمي مشاركته بكأس موسم الرياض 3 ساعة | أمريكا
تصفيات كأس العالم - المغرب ينطلق بثنائية في شباك تنزانيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الهلال: إيقاف القيد حرمنا من رونالدو.. لكننا حققنا الأهم 4 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - الزمالك يهزم سبورتنج ويواصل ملاحقة الأهلي في دوري المحترفين 4 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر