مباشر كلاسيكو الأرض – البرازيل (0)-(0) الأرجنتين.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لكلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

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بداية المباراة

-لاعبوالأرجنتين يعودون لأرض الملعب تمهيدا لبداية المباراة

ليونيل ميسي يصحب زملائه إلى خارج الملعب اعتراضا على ما يحدث، فيما استمر لاعبو البرازيل والحكام في أرض الملعب، في انتظار حسم مصير اللقاء.

الشغب الجماهيري مستمر، والأمن يحاول السيطرة على الموقف، وربما إخلاء مدرجات الأرجنتين

لاعبو المنتخبين يتجهان إلى المدرجات لمحاولة تهدئة الأوضاع.

تأخر بداية المباراة بسبب شجار طاحن في المدرجات بين جماهير المنتخبين