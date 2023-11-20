مباشر منافس مصر - جيبوتي (0)-(1) غينيا بيساو.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيبوتي ضد غينيا بيساو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة تقام ضمن مباريات مجموعة مصر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. هدف أول لغينيا بيساو عن طريق ماورو رودريجيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة