مباشر منافس مصر - جيبوتي (0)-(1) غينيا بيساو.. الشوط الثاني

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 15:12

كتب : FilGoal

مهدي عبدي - جيبوتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيبوتي ضد غينيا بيساو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة تقام ضمن مباريات مجموعة مصر.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39. هدف أول لغينيا بيساو عن طريق ماورو رودريجيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

جيبوتي غينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026
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