خطوة واحدة للتأهل إلى مونديال الشباب.. سيدات مصر يسحقن الكونغو بسداسية

سحق منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما الكونغو بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2024.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في الكونغو.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا، من الفترة 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر.

وعلى الجانب الآخر فاز منتخب الكاميرون على كينيا في الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، وفي العودة كرر الكاميرون فوزهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك سيلاقي مصر الكاميرون إذ أن الذهاب سيكون في الفراعنة في الفترة ما بين 12 إلى 14 يناير من العام المقبل.

بينما مباراة العودة ستكون في الكاميرون في الفترة ما بين 19 إلى 21 يناير.

نظام التأهل لكأس العالم مختلف عن تصفيات الرجال فلا توجد مجموعات والفوز بالنقاط، بل يكون مثل مرحلة خروج المغلوب.

ولم يتأهل منتخب مصر للسيدات من قبل إلى بطولة كأس العالم.

سجلت الهدف الأول لمصر حبيبة عصام بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة.

وضاعفت فرح هشام النتيجة في الدقيقة 16 بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي لتصل الكرة لفرح هشام أمام المرمى وتسكنها الشباك.

وأضافت دانا كريم الهدف الثالث بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار حارسة مرمى الكونغو في الدقيقة 30.

وأحرزت دانا كريم الهدف الثاني لها والرابع لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وسُجل الهدف الخامس لمصر عن طريق مايا إيهاب بعد ارتداد الكرة لها داخل منطقة الجزاء وتسكنها الشبك في الدقيقة 74.

واختتمت جوي عماد أهداف مصر في الدقيقة 79 من ركلة جزاء أخرى.