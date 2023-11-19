مباشر بطولة شمال إفريقيا - مصر للشباب (0)-(0) تونس.. ركلة جزاء

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد تونس في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

ق20. ركلة جزاء لمنتخب تونس

بداية المباراة

أخبار متعلقة:
اتحاد جدة يستعيد خدمات حمد الله اسكواش - علي فرج يتوج بلقب بطولة سنغافورة خروج تريبيير من معسكر إنجلترا قبل مواجهة مقدونيا الشمالية تشكيل منتخب الشباب - زعلوك يقود هجوم مصر ضد تونس

بداية المباراة بعد قليل

مصر تونس بطولة شمال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل منتخب الشباب - زعلوك يقود هجوم مصر ضد تونس الأهلي لـ في الجول: 15 ألف مشجع خلال مواجهة ميدياما على استاد السلام الدرندلي: الأمن غائب في ليبيريا.. ولا أرى سببا لابتعاد الجماهير عن منتخب مصر خبر في الجول - بينهم الحنفي والصباحي.. تفاصيل قرار بيريرا باستبعاد 5 حكام وموقف اتحاد الكرة الخطيب: النصر قريب لأهلنا في غزة.. وتحسن في حالة العامري فاروق مران الزمالك - الونش بقناع الأكسجين في المرحلة الأخيرة من التأهيل لم يخسر الفراعنة معه.. ندالا يدير مباراة سيراليون ومصر وكيل الزناري: اللاعب تعلم من الخطأ.. ويريد الاستمرار مع الزمالك
أخر الأخبار
ناجلزمان: هافيرتز قد يلعب كظهير أيسر في يورو 2024 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر بطولة شمال إفريقيا - مصر للشباب (0)-(0) تونس.. ركلة جزاء 25 دقيقة | الكرة المصرية
خروج تريبيير من معسكر إنجلترا قبل مواجهة مقدونيا الشمالية 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج يتوج بلقب بطولة سنغافورة ساعة | رياضات أخرى
اتحاد جدة يستعيد خدمات حمد الله ساعة | سعودي في الجول
تشكيل منتخب الشباب - زعلوك يقود هجوم مصر ضد تونس ساعة | منتخب مصر
منتخب الكاميرون يعلن استبعاد أونانا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الإفريقية
4460 يوما منذ لقاء سيراليون الأول.. 10 محطات لـ محمد صلاح مع منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي