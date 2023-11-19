مباشر بطولة شمال إفريقيا - مصر للشباب (0)-(0) تونس.. ركلة جزاء
الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 14:56
كتب : FilGoal
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ق20. ركلة جزاء لمنتخب تونس
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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