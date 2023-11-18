في 19 دقيقة.. زائير إميري يشارك ويسجل ويصاب بظهوره الأول مع فرنسا

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 22:30

كتب : FilGoal

وارين زائير إيمري - فرنسا

حقق وارين زائير إميري عدة أرقام قياسية في مشاركته الأولى مع منتخب فرنسا والتي جاءت ضد جبل طارق في تصفيات يورو 2024.

ويخوض منتخب فرنسا مواجهة في الجولة السابعة ضمن تصفيات يورو 2024.

وتواجد إميري في التشكيل المثالي لمنتخب فرنسا تحت قيادة ديديه ديشامب.

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وأصبح إميري ثالث أصغر لاعب يشارك بقميص منتخب فرنسا بعمر 17 عاما و255 يوما، بعد كل من فيليكس فيال (17 عاما و76 يوما) وماوريس جاستايجر (17 يوما و128 يوما).

وتقدم منتخب فرنسا بهدفين مبكرين في أول 5 دقائق بهدفين ذاتيين.

وفي الدقيقة 16 سجل وارين هدف فرنسا الثالث في الدقيقة 16 من صناعة كينجسلي كومان.

وأصبح ثاني أصغر لاعب شاب يسجل هدفا بقميص منتخب فرنسا بعد ماوريس جاستايجر (17 يوما و156 يوما) عندما هز شباك سويسرا عام 1914.

وبعد دقيقتين فقط تعرض الشاب الفرنسي للإصابة بعد تدخل عنيف من إيثان سانتوس.

ولم يستكمل وارين اللقاء وخرج في الدقيقة 19 وعوضه يوسف فوفانا.

وارين زائير إيمري - فرنسا فرنسا باريس سان جيرمان
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