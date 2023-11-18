في 19 دقيقة.. زائير إميري يشارك ويسجل ويصاب بظهوره الأول مع فرنسا
السبت، 18 نوفمبر 2023 - 22:30
كتب : FilGoal
حقق وارين زائير إميري عدة أرقام قياسية في مشاركته الأولى مع منتخب فرنسا والتي جاءت ضد جبل طارق في تصفيات يورو 2024.
وارين إميري
النادي : باريس سان جيرمان
ويخوض منتخب فرنسا مواجهة في الجولة السابعة ضمن تصفيات يورو 2024.
وتواجد إميري في التشكيل المثالي لمنتخب فرنسا تحت قيادة ديديه ديشامب.
وأصبح إميري ثالث أصغر لاعب يشارك بقميص منتخب فرنسا بعمر 17 عاما و255 يوما، بعد كل من فيليكس فيال (17 عاما و76 يوما) وماوريس جاستايجر (17 يوما و128 يوما).
وتقدم منتخب فرنسا بهدفين مبكرين في أول 5 دقائق بهدفين ذاتيين.
النيران الصديقة تهدي منتخب فرنسا هدفين في مستهل اللقاء #تصفيات_أمم_أوروبا #فرنسا_جبل_طارق #Euro2024Qualifiers pic.twitter.com/HcuS2GbKnD— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 18, 2023
وفي الدقيقة 16 سجل وارين هدف فرنسا الثالث في الدقيقة 16 من صناعة كينجسلي كومان.
وأصبح ثاني أصغر لاعب شاب يسجل هدفا بقميص منتخب فرنسا بعد ماوريس جاستايجر (17 يوما و156 يوما) عندما هز شباك سويسرا عام 1914.
وبعد دقيقتين فقط تعرض الشاب الفرنسي للإصابة بعد تدخل عنيف من إيثان سانتوس.
ولم يستكمل وارين اللقاء وخرج في الدقيقة 19 وعوضه يوسف فوفانا.