مباشر بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (1) - (0) الجزائر.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

فرحة شباب ليبيا بالهدف ضد مصر

يلعب منتخب مصر ضد الجزائر في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد الجزائر في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

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بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 انطلاق سريعة من أحمد خالد من الجهة اليسرى وعرضية متقنة يبعدها دفاع منتخب الجزائر

ق24 تسديدة قوية من عمر خضر تمر أعلى مرمى منتخب الجزائر

ق10 رأسية من عبد الرحمن خالد منح منتخب مصر الهدف الأول

ق6 تصدي رائع من عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر بعد تسديدة صاروخية

ق2 هجمة خطيرة لمنتخب مصر عن طريقف محمد زعلوك المواجه لمرمى الجزائر لكن دفاع المنافس يبعدها.

انطلاق المباراة

مصر تحت 20 سنة تونس تحت 20 عاما دورة شمال إفريقيا
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