مباشر تصفيات آسيا - فلسطين (0) - (0) لبنان.. بداية الشوط الثاني

الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

يلعب منتخب فلسطين أمام نظيره اللبناني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فلسطين أمام لبنان.

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بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 راية الحكم المساعد تحرم منتخب فلسطين من انفراد تام

ق30 ضربة رأسية خطيرة للمنتخب الفلسطيني تمر بجوار القائم

ق21 سقوط مدافع منتخب لبنان على الارض بعد تعرضه لإصابة في الكتف

ق15 سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة في منتصف الملعب

انطلاق المباراة

تصفيات كأس العالم منتخب فلسطين منتخب لبنان
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