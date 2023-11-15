مباشر بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(1) ليبيا.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد ليبيا في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30. هدف غير محتسب لمنتخب مصر يرتد بهدف لليبيا.

ق11. القائم يمنع الهدف الأول لليبيا بتسديدة من محمد فرج من خارج منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطئ من أحمد عابدين.

ق6. الهدف الأول يضيع من منتخب مصر بعد تمريرة من محمد سمير عبد الوهاب لكريم سعيد الذي سدد فوق المرمى.

بداية المباراة