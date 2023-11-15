خبر في الجول - فاركو يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد رزقي حمرون

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 13:37

كتب : عمرو نبيل

رزقي حمرون

رزقي حمرون

يبدأ نادي فاركو مفاوضاته مع الجزائري رزقي حمرون من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

رزقي حمرون

النادي : أولمبي أقبو

فاركو

ويرتبط رزقي حمرون بتعاقد مع فاركو حتى نهاية الموسم الجاري في صيف 2024.

ويحق للاعب الجزائري التعاقد مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

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وعلم FilGoal.com أن مسؤولي فاركو قد تواصلوا مع رزقي حمرون من أجل تجديد تعاقده.

ويعقد مسؤولوا فاركو جلسة مع رزقي حمرون من أجل تقارب وجهات النظر خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن رزقي حمرون تلقى عروضا عربية أبرزها من نادي الكهرباء العراقي.

كما تلقى حمرون عرضا من أحد أندية الدوري اليوناني.

وانتقل رزقي حمرون إلى فاركو من شبيبة القبائل الجزائري في صيف 2021.

وخاض حمرون أربع مباريات هذا الموسم مع فاركو وسجل هدفا خلال 151 دقيقة إجمالي مشاركاته.

وساهم حمرون في 12 هدفا منذ انضمامه إلى فاركو خلال 60 مشاركة.

الدوري المصري فاركو
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