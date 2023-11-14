استراحة دوري مرتبط السلة - الزمالك (37)-(43) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المرتبط المصري لكرة السلة بين الزمالك والأهلي، والمقامة على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

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نهاية الشوط الأول بنتيجة: 43-37 لصالح الأهلي.

استئناف المباراة بثلاث رميات للزمالك، يسجل أوجوستي بوش منهم اثنين.

المباراة تتوقف بعد طرد أوجوستي بوش بسبب نشوب شجار في المدرجات.

ق. 1 طرد أوجوستي بوش للاعتراض

ق. 1 النتيجة الآن: 43-34 للأهلي.

ق. 4 ثلاثية ناجحة من أدهم ليدا لصالح الزمالك. النتيجة الآن: 36-26 للأهلي.

ق. 5 النتيجة الآن: 36-23 للأهلي.

وقت مستقطع جديد. النتيجة الآن: 32-22 للأهلي.

ق. 8 النتيجة الآن: 32-22 للأهلي.

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بنتيجة 30-18 للأهلي.

ق. 1 ثلاثية ناجحة من إيهاب أمين للأهلي. النتيجة: 25-16 للأهلي

ق. 1 أول ثلاثية ناجحة للزمالك عن طريق أحمد ياسر. النتيجة: 22-14 للأهلي,

ق. 2 الزمالك يقلص الفارق.. النتيجة الحالية 18-11

ق. 4 وقت مستقطع بطلب من الزمالك لمعالجة الأخطاء. النتيجة: 16-4

ق.6 ثلاثية ثالثة للأهلي.. 9-2

ق.7 الزمالك يسجل نقطتين لأول مرة

ق. 8 النتيجة: 6-0 للأهلي

بداية المباراة