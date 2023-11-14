بث مباشر دوري مرتبط السلة - الزمالك (4)-(16) الأهلي.. وقت مستقطع
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 17:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المرتبط المصري لكرة السلة بين الزمالك والأهلي، والمقامة على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.
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ق. 4 وقت مستقطع بطلب من الزمالك لمعالجة الأخطاء. النتيجة: 16-4
ق.6 ثلاثية ثالثة للأهلي.. 9-2
ق.7 الزمالك يسجل نقطتين لأول مرة
ق. 8 النتيجة: 6-0 للأهلي
بداية المباراة
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