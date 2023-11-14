بث مباشر دوري مرتبط السلة - الزمالك (4)-(16) الأهلي.. وقت مستقطع

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

أحمد مهيب - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المرتبط المصري لكرة السلة بين الزمالك والأهلي، والمقامة على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

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ق. 4 وقت مستقطع بطلب من الزمالك لمعالجة الأخطاء. النتيجة: 16-4

ق.6 ثلاثية ثالثة للأهلي.. 9-2

ق.7 الزمالك يسجل نقطتين لأول مرة

ق. 8 النتيجة: 6-0 للأهلي

بداية المباراة

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