بث مباشر دوري مرتبط السلة - الزمالك ضد الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المرتبط المصري لكرة السلة بين الزمالك والأهلي، والمقامة على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

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بداية المباراة بعد قليل