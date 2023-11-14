بث مباشر دوري مرتبط السلة - الزمالك (42)-(43) الأهلي.. الفارق يتقلص

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 17:46

كتب : FilGoal

أحمد مهيب - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري المرتبط المصري لكرة السلة بين الزمالك والأهلي، والمقامة على صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك.

لمتابعة نتيجة المباراة مباشرة من هنا

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ق. 9 ثلاثية رااائعة من خالد عبد الباسط لصالح الزمالك والنتيجة الآن: 43-40 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة: 43-37 لصالح الأهلي.

استئناف المباراة بثلاث رميات للزمالك، يسجل أوجوستي بوش منهم اثنين.

المباراة تتوقف بعد طرد أوجوستي بوش بسبب نشوب شجار في المدرجات.

ق. 1 طرد أوجوستي بوش للاعتراض

ق. 1 النتيجة الآن: 43-34 للأهلي.

ق. 4 ثلاثية ناجحة من أدهم ليدا لصالح الزمالك. النتيجة الآن: 36-26 للأهلي.

ق. 5 النتيجة الآن: 36-23 للأهلي.

وقت مستقطع جديد. النتيجة الآن: 32-22 للأهلي.

ق. 8 النتيجة الآن: 32-22 للأهلي.

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بنتيجة 30-18 للأهلي.

ق. 1 ثلاثية ناجحة من إيهاب أمين للأهلي. النتيجة: 25-16 للأهلي

ق. 1 أول ثلاثية ناجحة للزمالك عن طريق أحمد ياسر. النتيجة: 22-14 للأهلي,

ق. 2 الزمالك يقلص الفارق.. النتيجة الحالية 18-11

ق. 4 وقت مستقطع بطلب من الزمالك لمعالجة الأخطاء. النتيجة: 16-4

ق.6 ثلاثية ثالثة للأهلي.. 9-2

ق.7 الزمالك يسجل نقطتين لأول مرة

ق. 8 النتيجة: 6-0 للأهلي

بداية المباراة

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