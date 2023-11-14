الجنوب إفريقي شافاني حكما لمباراة مصر وجيبوتي

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهمة إدارة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم للحكم الجنوب إفريقي جيلي ألفريد شافاني.

ويعاون شافاني في المباراة كل من إيلفاز سيتول وكاجارا ميكوينا، وماسيكسول بامبيسو حكما رابعا.

ويعد هذا الحكم هو الحكم الرابع في مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويبلغ الحكم من العمر 27 عاما وتعد هذه هي أول مباراة يديرها تحكيما للمنتخبات الأولى في إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتقام على استاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى للتصفيات بجانب كل من إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو.