سكاي: بيلينجهام يقترب من مغادرة منتخب إنجلترا بسبب الإصابة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد اقترب من مغادرة معسكر منتخب إنجلترا والعودة لمدريد مرة أخرى لاستكمال علاجه.

ويعاني جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد من إصابة في الكتف، وبالرغم من ذلك انضم لمعسكر منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الحالي.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لإصابة بخلع في الكتف الأيسر في مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

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وغاب لاعب بوروسيا دورتموند السابق فيما بعد عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد سبورتنج براجا في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد مالطا ومقدونيا الشمالية بالترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وضمن المنتخب الإنجليزي تأهله إلى أمم أوروبا بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، لكن لم يحسم التأهل كمتصدر للمجموعة.

ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويتواجد كل من أوكرانيا وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومالطا مع إنجلترا في المجموعة الثالثة.

وسجل بيلينجهام 13 هدفا خلال 14 مباراة شارك بها منذ انضمامه للفريق الإسباني في بداية الموسم الحالي.

وانتقل بيلينجهام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 103 مليون يورو.

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