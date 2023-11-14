مصطفى سعد: سنذهب الأولمبياد من أجل إحراز ميدالية وليس للتمثيل المشرف

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي ضد السودان

شدد مصطفى سعد لاعب منتخب مصر الأولمبي على أن فريق الفراعنة سيذهب إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 من أجل إحراز ميدالية وليس للتمثيل المشرف.

وقال لاعب زد لقناة أون تايم سبورتس 2: "نحاول أن نعمل بأفضل طريقة ممكنة في كل معسكر لنحقق إنجازا لنا وللشعب المصري ولمجلس إدارة اتحاد كرة القدم".

وأضاف "حديث الجهاز الفني معنا أننا سنذهب لباريس من أجل حصد ميدالية وليس للتمثيل المشرف ولذلك نعمل دائما".

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وأنهى حديثه قائلا: "العمل فقط هو الذي سيساعدنا على تحقيق أفضل نتيجة هناك ونحرز ميدالية".

ولعب الجناح الأيمن خلال الموسم الحالي مع زد 5 مباريات في الدوري وسجل هدفا.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى زد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الأهلي.

وسبق للبرايزلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الفوز بالميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ومن المقرر أن تُلعب الأولمبياد في باريس من الفترة 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام المقبل.

ويخوض المنتخب الأولمبي حاليا معسكر في نادي النادي دون لعب مباريات ودية.

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