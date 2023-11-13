أحدهما ضد نادي أسسه طاهر.. الزمالك يخوض وديتين في التوقف الدولي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الزمالك مباراته الودية الأولى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري أمام فريق توت عنخ أمون.

نادي توت عنخ أمون أسسه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في 2019 ولعب في دوري القسم الرابع بالفيوم.

ثم باع طاهر النادي إلى أحد الشركات المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور، ويلعب حاليا الفريق في دوري القسم الثالث.

على أن يخوض الزمالك مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.