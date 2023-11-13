أحدهما ضد نادي أسسه طاهر.. الزمالك يخوض وديتين في التوقف الدولي

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

الزمالك - طاهر محمد طاهر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيخوض الزمالك مباراته الودية الأولى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري أمام فريق توت عنخ أمون.

نادي توت عنخ أمون أسسه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في 2019 ولعب في دوري القسم الرابع بالفيوم.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - جلسة بين معتمد جمال واللاعبين.. واستمرار تأهيل الونش والجزيري لاعب الزمالك المصاب بالسرطان لـ في الجول: سأخضع لعملية زرع نخاع.. وأطالب الجميع بدعمي

ثم باع طاهر النادي إلى أحد الشركات المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور، ويلعب حاليا الفريق في دوري القسم الثالث.

على أن يخوض الزمالك مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك الدوري المصري طاهر محمد طاهر
نرشح لكم
بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك استفسر عن سبب تواجد أوسوريو.. وخطوة من النادي أون تايم سبورتس تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بطولة شمال إفريقيا للشباب - تونس تهزم الجزائر.. والمغرب يسحق ليبيا بحضور وائل رياض تأجيل مباراة المصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري دوري المحترفين - مصر للمقاصة يحقق الفوز الأول.. فوز مثير لـ أسوان على مكادي تحديد موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مع الإسماعيلي مران الزمالك - جلسة بين معتمد جمال واللاعبين.. واستمرار تأهيل الونش والجزيري
أخر الأخبار
بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري 6 دقيقة | الدوري المصري
مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك استفسر عن سبب تواجد أوسوريو.. وخطوة من النادي 24 دقيقة | الدوري المصري
أون تايم سبورتس تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الكرة المصرية
بطولة شمال إفريقيا للشباب - تونس تهزم الجزائر.. والمغرب يسحق ليبيا بحضور وائل رياض ساعة | الكرة الإفريقية
تأجيل مباراة المصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - مصر للمقاصة يحقق الفوز الأول.. فوز مثير لـ أسوان على مكادي ساعة | الكرة المصرية
مواعيد تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتي ساعة | منتخب مصر
تحديد موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين