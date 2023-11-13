Gaming - الإعلان عن شخصيات Street fighter المتواجدة في Rainbow six siege
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 14:48
كتب : FilGoal
كشفت شركة Ubisoft عن الإعلان التشويقي لحزمة شخصيات Street Fighter والتي سيتم إضافتها للعبة Rainbow six siege.
وأعلنت الشركة في مقطع فيديو عن الشخصيات التي ستضاف للعبة وهم chun-li وRyu.
ويمكن للاعبين شراء حزمة الشخصيات التي أصحبت متاحة الآن على متاجر أجهزة البلايستيشن وX-box وأجهزة الكومبيوتر ومتجر Amazon-luna.
وصدرت لعبة Rainbow six siege عام 2015.
Street Fighter هي سلسلة ألعاب بدأت عام 1987 ووصلت إلى الجزء السادس.
video:1
نرشح لكم
Gaming - موعد إطلاق لعبة Buldur's Gate 3 لأصحاب أجهزة Xbox Gaming - الكشف عن موعد طرح كروت لاعبي Heroes دوري الأبطال في EAFC Gaming - الكشف عن الإعلان التشويقي للخريطة الجديدة للعبة Rainbow six siege Gaming - الإعلان عن جوائز Golden joy stick للألعاب الأفضل في 2023 Gaming - كيفية إنهاء مهمة FC Pro من EA FC Gaming – كيف تحصل على بطاقة صلاح في لعبة EA Sports FC 24 Gaming - أفضل 10 ألعاب جديدة متوفرة على متجر Steam Gaming - سيلعب بعدما كان يُلعب به.. ليونيل ميسي يشارك أجويرو ملكية Krü Esports