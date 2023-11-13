Gaming - الإعلان عن شخصيات Street fighter المتواجدة في Rainbow six siege

كشفت شركة Ubisoft عن الإعلان التشويقي لحزمة شخصيات Street Fighter والتي سيتم إضافتها للعبة Rainbow six siege.

وأعلنت الشركة في مقطع فيديو عن الشخصيات التي ستضاف للعبة وهم chun-li وRyu.

ويمكن للاعبين شراء حزمة الشخصيات التي أصحبت متاحة الآن على متاجر أجهزة البلايستيشن وX-box وأجهزة الكومبيوتر ومتجر Amazon-luna.

وصدرت لعبة Rainbow six siege عام 2015.

Street Fighter هي سلسلة ألعاب بدأت عام 1987 ووصلت إلى الجزء السادس.

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