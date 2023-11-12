مباشر الدوري الألماني - بريمن (2)-(0) فرانكفورت.. جووول بوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويتواجد المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

ويحتل بريمن المركز الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فرانكفورت في المركز الـ7 برصيد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

____________________

ق 55: أنسجار كناوف مهاجم فرانكفورت يهدر انفرادا بمرمى بريمن إذ سدد الكرة أعلى المرمى

ق 50: جووول رفاييل سانتوس بوري يسجل الهدف الثاني برأسية سكنت شباك كيفن تراب

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 46: جووول سدد مارفين دوكش ضربة الجزاء وسجلها مباشرة في المرمى

ق 46: ضربة جزاء لبريمن

ق 45: تسديدة قوية من فارس شعيبي لاعب فرانكفورت من بُعد يتصدى لها حارس بريمن

محاولات متبادلة من الفريقين، لكن لم يتمكن أي فريق من إكمال هجمة لتصل لمرحلة الخطورة على مرمى الآخر.

بداية المباراة