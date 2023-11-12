مباشر الدوري الألماني - بريمن (0)-(0) فرانكفورت.. مرموش أساسي
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويتواجد المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.
ويحتل بريمن المركز الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فرانكفورت في المركز الـ7 برصيد 18 نقطة.
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بداية المباراة
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