مباشر الدوري الألماني - بريمن (0)-(0) فرانكفورت.. مرموش أساسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويتواجد المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

ويحتل بريمن المركز الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فرانكفورت في المركز الـ7 برصيد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

____________________

بداية المباراة