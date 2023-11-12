مباشر الدوري الألماني - بريمن (0)-(0) فرانكفورت.. مرموش أساسي

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويتواجد المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت.

ويحتل بريمن المركز الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فرانكفورت في المركز الـ7 برصيد 18 نقطة.

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بداية المباراة

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