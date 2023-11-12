مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(3) سيتي.. جوووووول هالاند والثاني
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
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ق 46: جووووول الثالث
ق 45: جوووووول أكانجي والتعادل
ق 42: التعادل يضيع من هالاند بعد مواجهة المرمى وتسديدة يتصدى لها الحارس سانشيز
ق 37: جووووول رحيم ستيرلينج والثاني
ق 29: جووووول التعادل تياجو سيلفا بضربة رأسية
ق 28: إيدرسون يتصدى أمام ركلة حرة من جيمس
ق 24: جووووول هالاند والأول
ق 22: ركلة جزاء لمانشستر سيتي لصالح هالاند
انطلاق المباراة
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