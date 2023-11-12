مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(3) سيتي.. جوووووول هالاند والثاني

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

هالاند يحتفل بهدفه في تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 46: جووووول الثالث

ق 45: جوووووول أكانجي والتعادل

ق 42: التعادل يضيع من هالاند بعد مواجهة المرمى وتسديدة يتصدى لها الحارس سانشيز

ق 37: جووووول رحيم ستيرلينج والثاني

ق 29: جووووول التعادل تياجو سيلفا بضربة رأسية

ق 28: إيدرسون يتصدى أمام ركلة حرة من جيمس

ق 24: جووووول هالاند والأول

ق 22: ركلة جزاء لمانشستر سيتي لصالح هالاند

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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