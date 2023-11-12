مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. محاولات زرقاء

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - رييس جيمس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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