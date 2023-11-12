مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) مانشستر سيتي.. محاولات زرقاء

محتفلا بهدفه الـ200 في الكرة الإنجليزية.. ثنائية صلاح تزين فوز ليفربول على برينتفورد

التشكيل - ستيرلينج أساسي مع تشيلسي.. ومانشستر سيتي بالقوة الضاربة

تريبير يوضح حقيقة ما دار مع مشجع نيوكاسل بعد الخسارة من بورنموث