انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(4) سيتي.. نهاية القمة
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل 4-4 بين الفريقين
ق 95: جوووووول بالمر والرابع
ق 86: جوووول رودي والرابع
ق 67: جووووول التعادل من جديد جاكسون بعد متابعة لتسديدة كالاجار
ق 64: نزول جوستو ومودريك بدلا من جيمس وإنزو
ق 61: بالمر يهدر التعادل
ق 46: جووووول الثالث هالاند بعد عرضية من ألفاريز
ق 45: جوووووول أكانجي والتعادل
ق 42: التعادل يضيع من هالاند بعد مواجهة المرمى وتسديدة يتصدى لها الحارس سانشيز
ق 37: جووووول رحيم ستيرلينج والثاني
ق 29: جووووول التعادل تياجو سيلفا بضربة رأسية
ق 28: إيدرسون يتصدى أمام ركلة حرة من جيمس
ق 24: جووووول هالاند والأول
ق 22: ركلة جزاء لمانشستر سيتي لصالح هالاند
انطلاق المباراة
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