انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(4) سيتي.. نهاية القمة

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - نيكولاس جاكسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل 4-4 بين الفريقين

ق 95: جوووووول بالمر والرابع

ق 86: جوووول رودي والرابع

ق 67: جووووول التعادل من جديد جاكسون بعد متابعة لتسديدة كالاجار

ق 64: نزول جوستو ومودريك بدلا من جيمس وإنزو

ق 61: بالمر يهدر التعادل

ق 46: جووووول الثالث هالاند بعد عرضية من ألفاريز

ق 45: جوووووول أكانجي والتعادل

ق 42: التعادل يضيع من هالاند بعد مواجهة المرمى وتسديدة يتصدى لها الحارس سانشيز

ق 37: جووووول رحيم ستيرلينج والثاني

ق 29: جووووول التعادل تياجو سيلفا بضربة رأسية

ق 28: إيدرسون يتصدى أمام ركلة حرة من جيمس

ق 24: جووووول هالاند والأول

ق 22: ركلة جزاء لمانشستر سيتي لصالح هالاند

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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