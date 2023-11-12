انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (4)-(4) سيتي.. نهاية القمة

مؤتمر كلوب - عن صلاح الاستثنائي وهجوم ناري على رابطة الدوري الإنجليزي

لا يوجد وصف لما حدث.. تعادل أكثر من مثير بين تشيلسي وسيتي في قمة الـ8 أهداف