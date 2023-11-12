مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(1) ألافيس.. جووول التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

ق 53 جووووول التعادل من روبرت ليفاندوفسكي برأسية بعد عرضية جول كوندي

استراحة

ق 35 سقوط روبرت ليفاندوفسكي داخل المنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب

ق 21 بيدري يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 20 متابعة من خافي لوبيز ولكن تمر بجوار القائم

ق 17 ليفاندوفسكي يتلقى التمريرة ويسدد ولكن أنتونيو سيفيرا يتصدى

ق 14 سامو أوموروديون ينفرد ويسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 12 جواو فيليكس يسدد ولكن أنتونيو سيفيرا يتصدى

ق 10 سامو أوموروديون يسدد ولكن بجوار القائم

ق 1 جوووول مبكر من سامو أوموروديون بعد تمريرة رائعة من خافي لوبيز.. في الثانية 18

انطلاق المباراة