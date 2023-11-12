استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(1) ألافيس.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 17:11

كتب : FilGoal

لامين جمال - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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استراحة

ق 35 سقوط روبرت ليفاندوفسكي داخل المنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب

ق 21 بيدري يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 20 متابعة من خافي لوبيز ولكن تمر بجوار القائم

ق 17 ليفاندوفسكي يتلقى التمريرة ويسدد ولكن أنتونيو سيفيرا يتصدى

ق 14 سامو أوموروديون ينفرد ويسدد ولكن تمر بجوار القائم

ق 12 جواو فيليكس يسدد ولكن أنتونيو سيفيرا يتصدى

ق 10 سامو أوموروديون يسدد ولكن بجوار القائم

ق 1 جوووول مبكر من سامو أوموروديون بعد تمريرة رائعة من خافي لوبيز.. في الثانية 18

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني ألافيس
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