مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(1) ألافيس.. الثاني يضيع بعد انفراد
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 17:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة 13 من الدوري الإسباني.
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ق 14: الثاني يضيع من انفراد مؤكد
ق 1: جووووول أول للضيوف
انطلاق المباراة
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