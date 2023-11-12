مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) برينتفورد.. صلاح يهدر الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول مع برينتفورد في ملعب أنفيلد في الرابعة عصرا.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

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ق 45+4: صلاح يهدر الثاني بغرابة بعد عرضية من سوبوسلاي، وتسديدة صلاح في مواجهة المرمى أعلى العارضة.

ق 39: جوووول أووول.. بينية من داروين إلى صلاح الذي سدد كرة على يمين الحارس

ق 31: مبييمو ينفرد من بعد منتصف الملعب ويسدد كرة ضعيفة يبعدها أليسون بقبضة يده

ق 26: داروين يسجل مجددا بمقصية رائعة لكن الحكم يرفع راية التسلل

ق 22: جووول غير محتسب لداروين نونيز بسبب التسلل

بداية اللقاء