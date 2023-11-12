مباشر الدوري الفرنسي - ميتز (2)-(1) نانت.. الشوط الثاني

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتز ونانت في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يلعب في التشكيل الأساسي لنانت.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28. جووووول الثاني لميتز عن طريق سيمون إليسور

ق12. جوووول التعادل لنانت عن طريق موسيس سيمون.

ق3. جووول أول لميتز عن طريف كيفين فان دين كيرهوف.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

نانت ميتز مصطفى محمد - نانت
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