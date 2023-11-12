مباشر الدوري الفرنسي - ميتز (2)-(1) نانت.. الشوط الثاني

مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(1) ألافيس.. جووووول أول

بهدف لم يحدث منذ 2006.. إمبولي يسقط نابولي للمرة الثالثة في الموسم

للمباراة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة ميتز

بلماضي يكشف موقفه من ضم ثنائي ميلان لمنتخب الجزائر

مواعيد مباريات الأحد 12 نوفمبر - تشيلسي ضد مانشستر سيتي.. ونهائي الدوري الإفريقي

أنشيلوتي: عندما تمتلك فريقا مثل هذا يجب ألا تكون عادلا

من أجل رقم قياسي في أمم إفريقيا.. لوهافر يضم أندري أيو

ريال مدريد يسحق فالنسيا بخماسية ويلاحق جيرونا في الصدارة