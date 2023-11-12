مباشر الدوري الفرنسي - ميتز (1)-(0) نانت.. جووول أول
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 15:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميتز ونانت في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد يلعب في التشكيل الأساسي لنانت.
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ق3. جووول أول لميتز عن طريف كيفين فان دين كيرهوف.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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