ماركا: أردا جولير السبب الرئيسي.. ريال مدريد قرر رحيل رئيس الجهاز الطبي

الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 14:01

كتب : FilGoal

نيكو ميهيتش طبيب ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اتخاذ ريال مدريد لقرار برحيل رئيس الجهاز الطبي للفريق نيكو ميهيتش.

ميهيتش يمتلك علاقة قوية بفلورينتينو بيريز رئيس النادي كما أنه صديق مقرب من لوكا مودريتش لاعب الفريق.

وفقا لماركا فإن أسباب رحيل المدرب هي تعرض اللاعبين لإصابات عضلية مستمرة منذ بداية الموسم الحالي.

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السبب الرئيسي ف رحيل المدرب هو إصابة أردا جولير لاعب الفريق الذي يتم التعامل معها بشكل خاطئ.

جولير انضم للفريق في بداية الموسم قادما وهو مصاب بإصابة عضلية بسيطة ولكن إصابته تجددت لأكثر من مرة مما جعله لم يشارك حتى الآن مع الفريق في أي دقيقة.

إصابة جولير ليست الوحيدة التي تجددت ولكن الأمر ذاته حدث في إصابات عضلية مع بعض اللاعبين بالموسم الماضي مثل كريم بنزيمة ودافيد ألابا وداني سيبايوس.

ميهيتش كان قد تفرغ للعمل في ريال مدريد منذ عام 2017.

ريال مدريد نيكو ميهيتش
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