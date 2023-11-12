مباشر سوبر جلوب - الأهلي (14) (16) الخليج.. لقاء تحديد المركز الخامس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الخليج في مباراة تحديد المركز الخامس في بطولة سوبر جلوب (كأس العالم للأندية لكرة اليد) 2023.

ويقام سوبر جلوب في مدينة الدمام السعودية في الفترة ما بين 7 لـ12 نوفمبر الجاري.

ويضم الخليج بين صفوفه المحترف المصري محمد ممدوح هاشم.

ويعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك، وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

وتذاع المباراة عبر قنوات SSC السعودية الرياضية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الخليج بنتيجة 16-14

ق 26: محسن رمضان يتعادل للأهلي بنتيجة 12-12

ق 20: الأهلي يعود من جديد ويتعادل عن طريق أحمد هشام سيسا

ق 20: شريف نبيل يقلص الفارق لتصبح النتيجة 10-9 للخليج

ق 18: 9-7 للخليج

ق 13: 8-5 للخليج

ق 11: الخليج يتقدم لأول مرة بنتيجة 6-4.

ق 9: الخليج يسجل هدفين متتاليين وتعادل بنتيجة 4-4

ق 8: القائم يمنع الخامس للأهلي، والحارس بعد ذلك يتصدى لفرصة أخرى.

ق 7: محسن رمضان يسجل الهدف الرابع للأهلي والنتيجة 4-2.

ق 5: عمر حسن كاستيلو يضيف الثالث للأهلي.. 3-1.

ق 4: أحمد راضي يضيف الثاني للأهلي

ق2: إبراهيم المصري يتقدم للأهلي والخليج يتعادل سريعا

بداية اللقاء