انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(1) فالنسيا
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 22:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق 5 نقاط عن جيرونا المتصدر.
فيما يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 18 نقطة.
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انتهت
ق 88: دورو يسجل الهدف الأول لفالنسيا بعد عرضية سددها قوية بقدمه في المرمى.
ق 83: رودريجو يضيف الهدف الخامس لريال مدريد والثاني له بعد توغل داخل منطقة الجزاء ومراوغة مدافع فالنسيا وتسديد الكرة في المرمى.
ق 82: خروج جونيور وكارباخال ودخول خوسيلو ونيكو باز
ق 70: خروج براهيم دياز وفيرلاند ميندي ودخول فران جارسيا ولوكاس فاسكيز
ق 60: التبديل الأول لريال مدريد بخروج فيديريكو فالفيردي ودخول لوكا مودريتش
ق 50: جووول رودريجو يحرز الهدف الرابع لريال مدريد بعد قطع تمريرة جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا ويسكن الكرة في الشباك.
ق 49: جووول جونيور يسجل الهدف الثالث لريال مدريد والثاني له بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 41: جوووول فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الثاني بالصدر من صناعة رودريجو
ق 40: للمرة الثانية دورو يهدر فرصة التعادل لفالنسيا رأسية من داخل الـ6 ياردات
ق 16: رد عليه فينيسيوس جونيور بإهدار فرصة من داخل منطقة الـ6 ياردات.
ق 15: هوجو دورو مهاجم فالنسيا يهدر انفرادا لفالنسيا إذ تمكن أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد من التصدي لها.
ق 8: القائم يحرم ريال مدريد من مضتعفة النتيجة عن طريق ضربة حرة من توني كروس
ق 3: جووول كارباخال يسجل الأول بيسارية من خارج منطقة الجزاء
بداية الشوط الأول