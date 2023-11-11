مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) بيرنلي.. الحارس يتألق
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وبيرنلي تاون التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
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ق20. الحاري يتألق ويمنع ساكا من تسجيل الأول
بداية المباراة
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