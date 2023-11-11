انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (3)-(1) بيرنلي

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:27

كتب : FilGoal

أرسنال - إشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وبيرنلي تاون التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق83. بطاقة حمراء لفابيو فييرا بعد تدخل قوي مع لاعب بيرنلي,.

ق 74 جوووول زينشنكو يسجل الثاني بعد فوضى في الركنية

ق 57 جووول التقدم من ساليبا

ق54. جووووول التعادل لبيرنلي عن طريق براون هيل بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وخدعت الحارس المرمى لتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جووووول أول لأرسنال عن طريق تروسارد بعد تمريرة من ساكا ولكن مسجلا الهدف تعرض لإصابة بعد التحام قوي مع الحارس.

ق20. الحارس يتألق ويمنع ساكا من تسجيل الأول

بداية المباراة

أرسنال بيرنلي الدوري الإنجليزي
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