انتهت في الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) لوتون
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ولوتون تاون التي تقام في ملعب أولد ترافود في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
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ق 60 جوووول لينديلوف يسجل الأول
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