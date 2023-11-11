انتهت في الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) لوتون

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 16:26

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - كوبنهاجن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ولوتون تاون التي تقام في ملعب أولد ترافود في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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ق 60 جوووول لينديلوف يسجل الأول

مانشستر يونايتد لوتون الدوري الإنجليزي
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