انتهت في الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) لوتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد ولوتون تاون التي تقام في ملعب أولد ترافود في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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ق 60 جوووول لينديلوف يسجل الأول