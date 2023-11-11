الزمالك لـ في الجول: ترشيح الرمادي لتدريب الفريق؟ الأمر زاد عن الحد ويهدد استقرار الفريق

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

أحمد سالم - المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك حقيقة وجود مفاوضات مع أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا لقيادة الفريق.

وأشارت بعض التقارير أن الرمادي مرشح لتدريب الزمالك خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

واختص أحمد سالم موقع FilGoal.com لنفي الخبر، قائلا: "ننفي تماما ما تردد عن استقبال الزمالك لوفد من نادي سيراميكا كليوباترا من أجل الاستعانة بخدمات أيمن الرمادي لتدريب الفريق".

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وأضاف "الرمادي مدرب محترم ويقدم نتائج جيدة جدا منذ ظهوره في الدوري المصري، ولكن لم يكن ضمن دائرة المرشحين لتدريب الزمالك".

وتابع "الأمر زاد عن الحد، ونجد يوميا أسماء مصرية وأجنبية يدعي الإعلام إنها مرشحة لتدريب الفريق رغم أن هذا لم يحدث أبدا، ويهدد استقرار الفريق".

وشدد "معتمد جمال يلقي كل الدعم من الإدارة ولا نريد أي تشتيت له".

وأتم "هذه الأخبار أيضا تشوه علاقتنا مع الأندية خاصة أن المدربين لديهم عقود سارية، وتجمعنا مع تلك الأندية علاقة يسودها الاحترام".

وقاد معتمد جمال الفريق للفوز في نصف نهائي كأس مصر على حساب بيراميدز والوصول للمباراة النهائية ضد الأهلي.

وسبق أن صرّح سالم عبر قناة الزمالك أن مجلس إدارة النادي سيجتمع يوم الإثنين المقبل لبحث بعض الموضوعات الأخرى وهي نتيجة التحقيق بشأن محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري، وكذلك إمكانية طلب المشاركة في كأس السوبر المصري المقبل.

وأعلن الزمالك عرض الثلاثي في وقت سابق للبيع بعد أزمته عقب الخروج من معسكر النادي قبل لقاء زد دون إذن المدير الفني.

وتقام البطولة المستحدثة في الإمارات بمشاركة كل من الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف المسابقة وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية ومودرن فيوتشر رابع الدوري.

ويغيب الزمالك عن البطولة كعقوبة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس السوبر.

الزمالك أيمن الرمادي
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