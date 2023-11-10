بيراميدز يرد على أنباء تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط

نفى بيراميدز أنباء تحويل رئيس النادي ممدوح عيد إلى لجنة الانضباط بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب الهزيمة من الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وقال مصدر من بيراميدز إن ناديه لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما صرح به عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة ممدوح عيد رئيس النادي إلى لجنة الانضباط مؤخرا.

وأضاف المصدر متسائلا "إحالة أي فرد من منظومة اتحاد الكرة للجنة الانضباط يقتضي اجتماعا لمجلس إدارته لاتخاذ القرار، فمتى وأين اجتمع اتحاد الكرة؟".

وواصل "أم أن القرار صدر من عامر حسين نفسه على الهواء؟ وكيف يعلنه في الإعلام ولم يصدر من اتحاد الكرة أي تفاصيل بشأن اجتماع رسمي للإدارة تعلن فيه تفاصيل الإحالة وأي قرارات أخرى؟ أم أنه تم تعيينه متحدثا رسميا لاتحاد الكرة".

وأتم المصدر حديثه "وهل رئيس لجنة مسابقات الرابطة هو الذي يعلن عقوبة مرتبطة بمباراة الكأس التي لا تشرف عليها الرابطة، أم ماذا؟".

وكان عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات تحويل ممدوح عيد إلى لجنة الانضباط.

جاء ذلك عقب تغريدة نشرها ممدوح عيد بعد هزيمة ناديه من الزمالك مباشرة.

وكتب ممدوح عيد عقب الخسارة من الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب".

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ42 في تاريخه.