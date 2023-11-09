لمزيد من الأرقام.. دييجو سيميوني مستمر مع أتليتكو مدريد حتى 2027

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني تمديد تعاقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى 2027.

ويعد الأرجنتيني أكثر مدرب قاد الروخيبلانكوس فنيا في 642 مباراة، وحقق 8 ألقاب مع الفريق.

ويستمر سيميوني مع الفريق العاصمي بعد مشوار بدأه منذ ديسمبر 2011.

وحقق سيميوني 380 فوزا وخسر فقط 18% من مبارياته بقميص الفريق.

ويعد أيضا صاحب أطول مسيرة تدريبية مع الفريق ذاته في الدوري الإسباني عبر تاريخه.

وخلال 11 موسما مع الفريق تأهل لنهائيات دوري أبطال أوروبا 11 مرة متتالية متساويا مع مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وحقق سيميوني ألقاب: الدوري الإسباني (مرتان) وكأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي (مرتان) والسوبر الأوروبي (مرتان) وكأس السوبر الإسباني.

ووصل أيضا لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2014 و2016 وخسر كلاهما أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وذكرت تقارير سابقة أن سيميوني هو المدرب الأعلى أجرا في الكرة العالمية بـ 42 مليون يورو في الموسم الواحد.