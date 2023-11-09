طبيب الزمالك يوضح إصابات رباعي الفريق عقب لقاء بيراميدز

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 19:39

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أوضح محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، موقف إصابة رباعي الفريق عقب لقاء بيراميدز.

الزمالك عبر بيراميدز إلى نهائي كأس مصر 2023 بركلات الترجيح عقب التعادل في زمن المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

وقال محمد أسامة في تصريحات لمركز الزمالك الإعلامي: "سيد عبد الله، ونبيل عماد ثنائي الفريق تعرض للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة نتيجة للمجهود المبذول خلال المباراة و بناءً عليه تم استبدال اللاعبين منعًا لتفاقم الإصابة".

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وأضاف "اللاعبان سيخضعان لفحوصات طبية أخرى فور العودة للتدريبات للاطمئنان عليهما".

طبيب الزمالك أكمل "محمود علاء كان يعاني آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة بيراميدز، واشتكى بين الشوطين لذلك خرج. وسيخضع لبرنامج تأهيلي".

واستمر "مصطفى شلبي يواصل البرنامج التأهيلي حاليا بسبب الإصابة في وجه القدم، وسيخضع إلى فحوصات طبية جديدة عقب العودة للتدريبات للاطمئنان على حالته و تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وسيبقى الزمالك في فترة راحة بسبب فترة التوقف الدولي، والتي سيخوض فيها منتخب مصر مباراتين أمام جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

الزمالك محمد أسامة
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