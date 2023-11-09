بيلد: موسيالا يغيب لـ3 أسابيع

كشفت جريدة بيلد تشخيص إصابة جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ الشاب، والتي ستبعده عن صفوف المنتخب الألماني.

وأصيب موسيالا خلال مواجهة جالاتاسراي ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وذكرت بيلد أن موسيالا أصيب بشد بسيط في العضلة الضامة.

وسيبتعد الدولي الألماني عن الملاعب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع.

بذلك تأكد غيابه عن مباراة هايدنهايم ضمن الجولة 11 من الدوري الألماني.

كما سيغيب البالغ من العمر 20 عاما عن مباراتي ألمانيا الوديتين ضد تركيا والنمسا هذا الشهر.

موسيالا لم ينضم للمنتخب الألماني خلال فترة التوقف الدولي بسبتمبر الماضي بسبب الإصابة أيضا.

فقد غاب عن مباراتي اليابان وفرنسا الوديتين بسبب مشاكل في الظهر، حسبما ذكر بايرن عبر موقعه وقتها.

لكنه تواجد في مباراتي المانشافت ضد أمريكا والمسكيك خلال شهر أكتوبر.

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