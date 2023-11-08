مباشر دوري الأبطال - بايرن (0) (0) جالاتاسراي وكوبنهاجن (2) (2) مانشستر يونايتد.. هدف غير محتسب
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ ضد جالاتاسراي، ومانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن.
ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 9 نقاط وفي حال حقق الفوز سيتأهل بشكل مباشر لدور الـ 16 من المسابقة.
فيما يحتل جالاتاسراي المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل كوبنهاجن الترتيب برصيد نقطة واحدة.
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بايرن ميونيخ × جالاتاسراي
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
ق 62: هدف لجالاتاسراي سجله لوكاس توريرا لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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كوبنهاجن × مانشستر يونايتد
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
نهاية الشوط الأول
ق 45+9: جوووول التعاادل.. ديوجو يسجل هدف التعادل لكونبهاجن.
ق 44: جووول تقليص الفارق عن طريق اليونسي.
ق 42: طرد ماركوس راشفورد بسبب تدخل قوي على قدم لاعب كوبنهاجن.
ق 29: جووول الثاااني.. هويلوند يسجل من صناعة جارناتشو.
ق 14: إصابة جوني إيفانز ومشاركة رافائيل فاران.
ق 3: جوووول أووول.. هويلوند يسجل الأول لمانشستر يونايتد
بداية اللقاء