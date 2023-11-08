مباشر دوري الأبطال - بايرن (0) (0) جالاتاسراي وكوبنهاجن (2) (2) مانشستر يونايتد.. هدف غير محتسب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ ضد جالاتاسراي، ومانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 9 نقاط وفي حال حقق الفوز سيتأهل بشكل مباشر لدور الـ 16 من المسابقة.

فيما يحتل جالاتاسراي المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل كوبنهاجن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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بايرن ميونيخ × جالاتاسراي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

ق 62: هدف لجالاتاسراي سجله لوكاس توريرا لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

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كوبنهاجن × مانشستر يونايتد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: جوووول التعاادل.. ديوجو يسجل هدف التعادل لكونبهاجن.

ق 44: جووول تقليص الفارق عن طريق اليونسي.

ق 42: طرد ماركوس راشفورد بسبب تدخل قوي على قدم لاعب كوبنهاجن.

ق 29: جووول الثاااني.. هويلوند يسجل من صناعة جارناتشو.

ق 14: إصابة جوني إيفانز ومشاركة رافائيل فاران.

ق 3: جوووول أووول.. هويلوند يسجل الأول لمانشستر يونايتد

بداية اللقاء