تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي هجومي يقود أرسنال ضد إشبيلية.. والنني على الدكة
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:22
كتب : FilGoal
يعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الثلاثي جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا وتروسارد في هجوم فريقه أمام إشبيلية.
ويستضيف أرسنال منافسه إشبيلية على ملعب استاد الإمارات في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد رايا
في الدفاع: تومياسو- جابرييل ماجاليس- ويليام ساليبا- بن وايت
في الوسط: جورجينيو- ديكلان رايس- كاي هافيرتز
في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا
ويجلس محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر على مقاعد البدلاء.
ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه لانس 5 نقاط ثم إشبيلية بنقطتين متساويا مع أيندهوفن.
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلاند يقود الهجوم أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام براجا في دوري الأبطال جريليش: كان بإمكاننا تسجيل 5 أو 6 أهداف في شباك يانج بويز جوارديولا يشرح كيف قرر إشراك هالاند أمام يانج بويز بعد إصابته تشافي: نمر بفترة من الركود.. وقدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا ضد شاختار مواعيد مباريات الأربعاء 8 نوفمبر - الأهلي في الدوري والزمالك ضد بيراميدز.. ودوري أبطال أوروبا من يستطيع إيقافهم؟ سيتي يطير لدور الـ16 بثلاثية في يانج بويز.. ولايبزيج يلحق به المتعة مضمونة.. ميلان يقلب الطاولة على سان جيرمان ويشعل مجموعة الموت