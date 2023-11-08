تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي هجومي يقود أرسنال ضد إشبيلية.. والنني على الدكة

تشكيل مانشستر يونايتد – هويلاند يقود الهجوم أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال

تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام براجا في دوري الأبطال

جريليش: كان بإمكاننا تسجيل 5 أو 6 أهداف في شباك يانج بويز

جوارديولا يشرح كيف قرر إشراك هالاند أمام يانج بويز بعد إصابته

تشافي: نمر بفترة من الركود.. وقدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا ضد شاختار

مواعيد مباريات الأربعاء 8 نوفمبر - الأهلي في الدوري والزمالك ضد بيراميدز.. ودوري أبطال أوروبا

من يستطيع إيقافهم؟ سيتي يطير لدور الـ16 بثلاثية في يانج بويز.. ولايبزيج يلحق به

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