تشكيل أبطال أوروبا - ثلاثي هجومي يقود أرسنال ضد إشبيلية.. والنني على الدكة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

يعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الثلاثي جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا وتروسارد في هجوم فريقه أمام إشبيلية.

ويستضيف أرسنال منافسه إشبيلية على ملعب استاد الإمارات في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: تومياسو- جابرييل ماجاليس- ويليام ساليبا- بن وايت

في الوسط: جورجينيو- ديكلان رايس- كاي هافيرتز

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا

ويجلس محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر على مقاعد البدلاء.

ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط يليه لانس 5 نقاط ثم إشبيلية بنقطتين متساويا مع أيندهوفن.

أرسنال إشبيلية دوري أبطال أوروبا
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