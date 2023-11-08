انتهت كأس مصر - الزمالك (3) 4-3 (3) بيراميدز.. الأبيض إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمارك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، التي تقام في استاد القاهرة.

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نهــــــــــــــــــــــــاية المباراة. الزمالك إلى نهائي كأس مصر.

-مصطفى فتحي يهدر الركلة الخامسة لبيراميدز.. الزمااالك يتأهل

-أحمد سيد "زيزو" يسجل الركلة الخامسة للزمالك.

-أحمد سامي يهدر الركلة الرابعة لبيراميدز.

-ناصر منسي يسجل الركلة الرابعة للزمالك.

-كريم حافظ يسجل الركلة الثالثة لبيراميدز.

-عبد الله جمعة يسجل الركلة الثالثة للزمالك.

-رمضان صبحي يسجل الركلة الثانية لبيراميدز.

-محمد أشرف "روقا" يهدر الركلة الثانية للزمالك في القائم الأيمن.

-عبد الله السعيد يسجل الركلة الأولى لبيراميدز.

-حمزة المثلوثي يسجل الركلة الأولى للزمالك.

بداية ركلات الترجيح

إلى ركلات الترجيح

ق. 118 تصويبة من ناصر منسي على الطائر فوق المرمى.

ق. 112 جوووووول التعاااادل. ركنية من زيزو قابلها ناصر منسي برأسية يسجل التعادل.

ق. 109 محمود مرعي يشارك بدلا من محمد الشيبي.

ق. 108 جوووول ثاااالث.. عرضية من الشيبي مهدها مصطفى فتحي برأسية وقابلها محمد حمدي بلمسة في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 106 مخالفة نفذها زيزو أرضية وقابلها روقا بتصويبة فوق المرمى.

بداية الوقت الإضافي الثاني

بداية الوقت الإضافي الأول

ق. 105 ركنية قابلها علي جبر برأسية بجانب القائم.

ق. 102 تصويبة من رمضان صبحي يحولها محمد عواد إلى ركنية.

ق. 100 جوووول التعااااادل.. بينية من سامسون إلى أوباما الذي يراوغ ويرسلها مجددا إلى سامسون الذي يتابعها في المرمى.

ق. 97 دخول عبد الله جمعة بدلا من نبيل عماد للإصابة.

ق. 92 جووول ثاااني لبيراميدز. بنفس طريقة الهدف الأول، رمية تماس يبعدها ناصر منسي ويقابلها رمضان صبحي برأسية إلى مصطفى فتحي الذي تابعها في المرمى مسجلا الثاني.

أحمد فتحي يشارك مع بداية الوقت الإضافي بدلا من مهند لاشين.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي.. إلى الوقت الإضافي

ق. 92 جوووول التعااادل. ركنية من زيزو مهدها ناصر منسي وقابلها نبيل عماد برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

7 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع

ق.87 سامسون يشارك بدلا من إبراهيما نداي.

ق. 86 عرضية من زيزو ورأسية من ناصر منسي فوق المرمى.

ق. 81 كريم حافظ يشارك بدلا من فيستون ماييلي.

ق. 81 محمد طارق يشارك بدلا من سيد عبد الله.

ق. 78 طرد أحمد توفيق.

ق. 75 رمضان صبحي يشارك بدلا من بلاتي توريه في صفوف بيراميدز.

ق. 69 روقا وناصر منسي يشاركان بدلا من شيكابالا وعمرو السيسي

ق. 66 سيد عبد الله يهدر التعادل. بينية رأسية من السيسي إلى سيد عبد الله الذي سدد فوق المرمى.

ق. 65 تصويبة قوية من عبد الله السعيد يتصدى لها عواد بثبات.

ق. 62 انفراد إلى أوباما ولكنه يسدد ويتصدى لها الحارس.

ق. 61 طرد جايمي باتشيكو بسبب الاعتراض

ق. 60 أحمد توفيق يشارك بدلا من وليد الكرتي.

ق. 58 ماييلي ينفرد تماااما والمثلوثي يتألق وينقذ الكرة من أمامه ببراعة في اللحظة الأخيرة.

ق. 57 عرضية من الشيبي ورأسية من ماييلي بجانب المرمى.

ق. 51 عرضية من شيكابالا يبعدها الدفاع إلى ركنية.

تبديل للزمالك مع بداية الشوط الثاني بدخول محمد عبد الشافي بدلا من محمود علاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 عرضية من محمد حمدي ورأسية من فيستون ماييلي بجانب القائم.

ق. 40 أوووه فيستون ماييلي ينفرد تماما بالمرمى وعواد ينقذ من أمامه.

ق. 33 عرضية أرضية من سيد عبد الله إلى زيزو الذي يتابعها بتسديدة فوق المرمى.

ق. 30 أووووه تصويبة رائعة من زيزو R2 بجانب القائم.

ق. 26 أوووه فرصة حطيرة للزمالك بعد هجمة منظمة. تمريرة من السيسي إلى أوباما إلى زيزو الذي سدد بلمسة واحدة بجانب القائم.

ق. 22 يا الله! مصطفى فتحي يراوغ دفاع الزمالك ببراعة وينفرد ويسدد بجانب القائم.

٣ دقايق مجنونة في مباراة الزمالك وبيراميدز كل فريق يهدر هدفين مؤكدين🔥🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/q2unKIo8s3 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 8, 2023

ق. 21 عرضية من إبراهيما نداي، يخرجها محمد حمدي في اللحظة الأخيرة قبل رأسة أوباما.

ق. 21 انطلاقة رااائعة من فيستون ماييلي ثم عرضية إلى مصطفى فتحي الذي يسدد من لمسة واحدة ويهدر أمام المرمى الخالي.

ق. 20 انطلاقة رائعة من أوباما ثم عرضية يخرجها الدفاع؟

ق. 15 العارضة تمنع زيزو من التعادل بعد مخالفة نفذها بشكل رائع.

ق. 9 طولية إلى شيكابالا الذي ينفرد ويسدد ضعيفة جدا في يد الشناوي.

ق. 5 جوووول أووول لبيراميدز. طولية من وليد الكرتي إلى فيستون ماييلي الذي يضع الكرة في المرمى بلمسة بجانب محمد عواد.

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ق. 3 عرضية من زيزو ورأسية من محمود علاء بجانب القائم وتسلل.

انطلاق المباراة