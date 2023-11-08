مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(1) بيراميدز.. تبديل من معتمد مع بداية الشوط الثاني

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمارك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، التي تقام في استاد القاهرة.

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تبديل للزمالك مع بداية الشوط الثاني بدخول محمد عبد الشافي بدلا من محمود علاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+2 عرضية من محمد حمدي ورأسية من فيستون ماييلي بجانب القائم.

ق. 40 أوووه فيستون ماييلي ينفرد تماما بالمرمى وعواد ينقذ من أمامه.

ق. 33 عرضية أرضية من سيد عبد الله إلى زيزو الذي يتابعها بتسديدة فوق المرمى.

ق. 30 أووووه تصويبة رائعة من زيزو R2 بجانب القائم.

ق. 26 أوووه فرصة حطيرة للزمالك بعد هجمة منظمة. تمريرة من السيسي إلى أوباما إلى زيزو الذي سدد بلمسة واحدة بجانب القائم.

ق. 22 يا الله! مصطفى فتحي يراوغ دفاع الزمالك ببراعة وينفرد ويسدد بجانب القائم.

ق. 21 عرضية من إبراهيما نداي، يخرجها محمد حمدي في اللحظة الأخيرة قبل رأسة أوباما.

ق. 21 انطلاقة رااائعة من فيستون ماييلي ثم عرضية إلى مصطفى فتحي الذي يسدد من لمسة واحدة ويهدر أمام المرمى الخالي.

ق. 20 انطلاقة رائعة من أوباما ثم عرضية يخرجها الدفاع؟

ق. 15 العارضة تمنع زيزو من التعادل بعد مخالفة نفذها بشكل رائع.

ق. 9 طولية إلى شيكابالا الذي ينفرد ويسدد ضعيفة جدا في يد الشناوي.

ق. 5 جوووول أووول لبيراميدز. طولية من وليد الكرتي إلى فيستون ماييلي الذي يضع الكرة في المرمى بلمسة بجانب محمد عواد.

ق. 3 عرضية من زيزو ورأسية من محمود علاء بجانب القائم وتسلل.

انطلاق المباراة

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