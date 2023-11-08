أفضل احتفال بالـ 200.. رأسية أفشة تخطف هدفا قاتلا أمام سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب - أفشة

الأهلي - المقاولون العرب - أفشة

سجل محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي هدفا قاتلا في شباك سيراميكا كليوباترا من الدوري المصري، محتفلا بمباراته رقم 200 مع الأهلي بأفضل طريقة ممكنة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا على استاد المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من الدوري المصري.

واحتفل لاعبو الأهلي قبل بداية اللقاء بخوض أفشة 200 مباراة له الفريق في جميع المسابقات.

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وشارك أفشة كبديل عوضا عن إمام عاشور في الدقيقة 71.

وأودع أفشة برأسية من داخل منطقة الجزاء عرضية كريم فؤاد في شباك محمد بسام قائدا الأهلي لفوز قاتل على سيراميكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وسجل أفشة الهدف رقم 37 له مع الأهلي.

ولأول مرة يسجل أفشة هدفا برأسية مع الأهلي منذ هدفه ضد الحرس الوطني النيجري في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا موسم 2021-22.

ويعد ذلك الهدف هو الثالث لأفشة مع الأهلي الموسم الجاري بعدما سجل ثنائية ضد سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

محمد مجدي أفشة الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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